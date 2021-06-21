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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan zehirlendi

Pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan zehirlendi

Yükselen dumanlardan görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Fırından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Dumandan zehirlenen vatandaşlardan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir pide fırınında meydana gelen yangında 6 kişi çıkan dumanlardan zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, Hocaömer mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında bulunan Mustafa Karakurtul’a, ait pide fırınında yangın çıktı. Fırının ocak kısmında sönmeyen ateşten dolayı çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini tamamen sardı. Durumu fark eden vatandaşlar Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda pide fırınının bulunduğu binada oturan 6 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ambulansta müdahalesi yapılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
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