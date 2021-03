-Heyetten görüntü

-İnceleme aşamalarından görüntü

-Mama üretim tesisinden görüntü

-Mama üretilme aşamalarının anlatılmasından görüntü

-Mama üretim tesisinden detay görüntüler

-NOT: GÖRÜNTÜ MONTAJ TÜNEL



( DENİZLİ ) - Pet kafe ve mama üretim tesisi Türkiye’ye örnek oluyor- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan;- “Atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz” DENİZLİ



- Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı Aralık ayı içerisinde hizmete açtığı Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Kurduğumuz tesisimizde, ilçemizin küçük sevimli sakinleri için, atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimiz Türkiye’ye örnek oluyor” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin önemli projeleri arasında olan ve 2020 yılı Aralık ayı içerisinde hizmete açılan Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi Türkiye’ye örnek oluyor. Tesis, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ Belediyesi’nden gelen yetkililer tarafından incelendi. Tesisin kurulmasından makinelerin kullanımına, atıkların mama haline gelmesinden paketlenmesine ve gönüllüler tarafından dağıtımına kadar birçok konuda bilgi alan heyet, bu uygulamayı kendi illerinde de hayata geçirmek istiyor. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’nde daha önce Manisa’nın Saruhan Belediyesi ve Karabük’ün Safranbolu Belediyesi de incelemede bulunmuştu. Tesise ilerleyen günlerde altı belediyeden de inceleme yapmak üzere heyet gelecek. “Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimiz Türkiye’ye örnek oluyor” Merkezefendi’de yaşayan her canlıya sahip çıkıldığını ve tüm canlılar için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Kurduğumuz tesisimizde, ilçemizin küçük sevimli sakinleri için, atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz. Tesisimiz, can dostlarımız için iş birliği içinde çalıştığımız gönüllülerimizin bir araya gelebildiği ‘Pet Parkı’ olma özelliğiyle, tüm Türkiye'ye örnek niteliği taşıyor. Otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden topladığımız yemek artıklarını, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriyoruz. Böylelikle yiyecek israfının önüne geçerken, sevimli dostlarımızı aç bırakmıyoruz. Ayrıca burada, barınak ve kulübelerin yapımını gerçekleştiriyoruz. Çok yönlü üretim gerçekleştirdiğimiz bu tesisimizde, ağaç dallarının, yaprakların ve atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, parklarımızda, yeşil alanlarımızda kullanacağımız kompost gübreyi, tamamen belediyemizin olanaklarıyla üreterek tasarruf sağlıyoruz. İlçemize kazandırdığımız bu tesisi birçok belediye incelemelerde bulundu. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimiz Türkiye’ye örnek oluyor” diye konuştu.

Organik atıklar mama tesisi sayesinde sokak hayvanlarına ulaşıyor Üretim merkezinde otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden alınan yemek artıkları, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriliyor. Mamalar kullanıma hazır hale geldikten sonra vakumlanarak paketleniyor. Paketlenen mamalar günlük olarak sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere dağıtılıyor. Tesis, sokak hayvanları gönüllülerine özel olarak hizmet veren Türkiye’deki ilk ‘Pet Park’ olma özelliğini de taşıyor. Ayrıca kullanılan cihaza atılan çöpe giden yiyeceklerden, dal, yaprak ve ağaç parçalarından da kompost gübre oluşturuluyor. Kullanıma hazır hale getirilen gübreler Merkezefendi Belediyesi parklarında kullanılacak. Merkezde paletlerden sokak hayvanları için yuva da yapılarak belirlenen noktalara koyuluyor. Merkezefendi Belediyesi böylece organik atıkları mama ve gübre haline getirerek tasarruf ederek israfa engel oluyor. (SY-



loading...