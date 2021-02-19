Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Pendik’te otomobil hırsızlığı kamerada...Önce göbek kilidini çaldılar, sonra anahtar çektirerek otomobili çaldılar

Pendik’te otomobil hırsızlığı kamerada...Önce göbek kilidini çaldılar, sonra anahtar çektirerek otomobili çaldılar

Güvenlik kamerası

Polis Bild Kamera Hırsız 

-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te bir hırsızın park halindeki otomobili 2 dakikada çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta saat 05.30 sıralarında Esenyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tayyip Gören’e ait 34 CPP 262 plakalı otomobilin önce göbek kilidi çalındı. Olaydan 3 gün sonra Tayyip Gören otomobilini evinin bulunduğu sokağa park etti. Sabaha karşı gelen 1 kişi önce keşif yaparak mahalleyi kolaçan etti. Daha sonra aracı 2 dakikada çalıştırmayı başararak hızla sokaktan uzaklaştı. Sabah evinden çıkan Tayyip Gören otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan göbek kilidini çalan hırsızların anahtar üreterek otomobili çaldığı düşünülüyor. Aracımızı 2 dakika da çaldılar Evinin önünde otomobili çalınan Tayyip Gören, “Sabah 05.30 sıralarında aracımız evimizin önünden çalındı. Hırsızlar mahallede ilk önce keşif yaptıktan sonra bizim arabayı gözlerine kestiriyorlar. Arabayı 2 dakika içinde çalarak hızla kaçıyorlar. Aracın 3 gün önce göbek kısmındaki kilidi çalınmıştı hırsızların buradan anahtar üretip anahtarla çaldıklarını tahmin ediyoruz. Aynı gün mahallemizden başka araçlarda çalındı” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement