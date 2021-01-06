Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Pendik’te bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

güvenlik kamerası

Polis Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-olay yeri
-kaza anı
-kaza yapan araçlar
-polis
-röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te iki otomobilin birbirine girdiği kazada sürücülerden biri ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza Pendik Harmandere Mahallesi’nde geçtiğimiz gün 20.00 sıralarında meydana geldi. 34 DNE 775 plakalı Renault marka araç ile 34 EP 4985 Toyota marka araç çarpıştı. Kazaya karışan sürücülerden B. Ö. ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B. Ö. isimli sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan diğer sürücü ise çevredekilerin iddiası üzerine kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazaya tanık olan Erdinç Topçu, “Araç oradan geldi, kaldırıma çıktı. Bu da buradan gidiyordu, göbekten vurdu, bunu bu tarafa attı. Yaralı, bir bunda var, onda yaralı yok. Bir tane bunda var. Ağırmış durumu. Yani görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İnsanlara bir şey olmasın yeter ki” dedi.
(HA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı