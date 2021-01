- Pelosi’nin masasına bayrak dikmeyi planlayan New Mexico ilçe yetkilisi Griffin yakalandı

- ABD’de Baskının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin masasına bayrak dikmek için Washington’a dönme sözü veren New Mexico ilçe yetkilisi ve Trump için Kovboylar grubunun kurucusu Couy Griffin, başkent Washington D.C’de FBI tarafından yakalandı. ABD’nin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin masasına bayrak dikmek için Washington’a dönme sözü veren New Mexico ilçe yetkilisi ve Trump için Kovboylar grubunun kurucusu Couy Griffin, FBI tarafından yakalandı. ABD’de 6 Ocak’ta Kongre binasına gerçekleştirilen baskının ardından ülkede güvenlik üst seviyelere çıkarıldı. Başkent Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar caddelerde görev alırken, Beyaz Saray ve Kongre binası da demir bariyerlerle kapatıldı. Beyaz Saray çevresine giriş yasaklanırken, bölgeye girmeye çalışanlar gözaltına alınıyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) baskına karışanları da tek tek tespit ederek gözaltına alıyor. Baskının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin masasına bayrak dikmek için Washington’a dönme sözü veren New Mexico ilçe yetkilisi ve Trump için Kovboylar grubunun kurucusu Couy Griffin, başkent Washington D.C’de FBI tarafından yakalandı. Otero İlke Komiseri olan Griffin, başkent Washington D.C’ye yasadışı yollarla girmekle suçlanıyor. İfadesinde kalabalığın arasında tesadüfen girdiğini söyleyen Griffin, ABD kongre binasına girmediğini bunun yerine kalabalığın içinde kaldığını ifade etti.

Biden’ın yemin törenine silahlı giriş planı Griffin, Perşembe günü Otero’da düzenlediği basın toplantısında Biden’ın açılış törenine silahla katılmayı planladığını söyleyerek, “20 Ocak’ta orada olacağım. Ülkemiz ve özgürlüklerimizi savunacağım” ifadesini kullanmıştı. Griffin, bagajına yerleştireceği tüfekle en kısa sürede Washington D.C’ye hareket edeceğini açıklamıştı. New Mexico Başsavcısı Hector Balderas açıklamada Griffin istifasını istemişti.



loading...