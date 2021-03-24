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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tırın altına girmiş transit kamyonet

Trafik Kazası Taş Ocağı 

-Patlayıcı maddelerin boşaltılması
-Vinç ile aracın tırın altından çekilmesi
-Patlayıcı maddeler
-Kamyonetin ilk çarptığı tır
-Kamyonetin çekiciye yüklenmesi
-Kazanın olduğu yol
-Kazanın gürültüsünü duyan başka bir tır sürücüsü ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da patlayıcı madde yüklü minibüsün kardan kayarak park halindeki tırlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Hacılı mevkii ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'taki depodan yüklediği patlayıcı maddeleri Samsun'un Bafra ilçesi Kolay mevkiindeki taş ocağına götüren Ahmet Börekçi idaresindeki 60 DK 855 plakalı transit minibüs karlı yolda kayarak, yol kenarında bekleyen Kadir Bertan'ın kullandığı 54 LG 897 çekici, 41 YT 395 dorse plakalı tırın çekicisine çarpıp daha sonra da yine önde park halinde olan Cengiz Aydemir yönetimindeki 41 UU 244 çekici plakalı, 41 ABP 719 dorse plakalı Samsun Limanı'na gümrük malı götüren konteynır yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, patlayıcı madde yüklü minibüsün sürücüsü Ahmet Börekçi ağır yaralanırken, yanında bulunan Eren Sırkıntı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde sıkışan yaralı sürücü ile ölen şahıs itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Eren Sıkıntı'nın cesedi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi moruğuna kaldırılırken, yaralı sürücü de yine Kavak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Patlayıcı maddeler minibüsten boşaltıldıktan sonra araç çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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