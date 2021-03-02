Patlayan bahçe duvarı kazanın şiddetini ortaya koydu, kaza anı güvenlik kamerasında

--kaza detay

--bahçe duvarı detay



( SİVAS ) - SİVAS



- Sivas’ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 7. Caddede meydana geldi. M.Ş. idaresindeki 58 AAG 067 plakalı Fiat marka otomobil, İ.Y. idaresindeki 35 KD 3684 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla cadde kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araç cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçe duvarına ve beton elektrik direğine çarptı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İş yerinin yıkılan bahçe duvarı kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (VK-GF-



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