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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Parktaki gaspçıları güvenlikçiler etkisiz hale getirdi

Parktaki gaspçıları güvenlikçiler etkisiz hale getirdi

Güvenlikçilerden görüntüler

Polis Güvenlikçi Polis Ekipleri Saldırı 

-Polislerden görüntüler
-Zanlıların gözaltına alınması
-Ambulanstan görüntüler
-Arabaya bindirilmesi

( ADANA )- Gözaltına alınan gaspçılar gazetecilere saldırıp el hareketi çekti ADANA

- Adana’da parkta bir kişiyi dövüp, bıçak çekerek gasp etmeye çalışan 2 kişiyi güvenlik görevlileri yakaladı. Gaspçılar polis tarafından gözaltına alırken gazetecilere hakaret edip el hareketi çekti. Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi’ne bağlı Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, R.A. (20) ve E.K. (19) park içerisinde bir genci dövüp, bıçak çekip gasp etmeye çalıştı. Bu sırada parkın güvenlik görevlileriyse durumu görüp müdahale etti. Gaspa uğrayan genç, güvenliğin araya girmesiyle kaçarken gaspçıları da güvenlik etkisiz hale getirip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyse gaspçıları gözaltına aldı. Bu sırada ise gaspçılar gazetecilere hakaret ve tehdit edip el hareketi çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (UMT-
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