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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Parkta genç kıza dehşeti yaşattı, arkadaşları gülerek izledi...O anlar saniye saniye kamerada

Parkta genç kıza dehşeti yaşattı, arkadaşları gülerek izledi...O anlar saniye saniye kamerada

-Cep telefonu görüntüsü-

Sosyal Medya Genç Kız Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Parkta kızın dövüldüğü anlar

( KARABÜK )- Karabük’te genç kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdü KARABÜK

- Karabük’te parkta bir genç kızın tekme tokat dövüldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Olay, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü. O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.’nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.S.A. isimli kızın daha öncede mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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