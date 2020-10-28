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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Park ettiği kamyonun freni boşalınca peşinden böyle koştu

Park ettiği kamyonun freni boşalınca peşinden böyle koştu

- Güvenlik kamerası: Park halindeki kamyonun kayması, sürücünün peşinden koşması, kayan kamyonu dükkana çarparak durması

( BURSA ) -- Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca kayan kamyon dükkana çarparak durabildi o anlar kameralara yansıdı BURSA

Bild Kamera 


- Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca sürücü peşinden koştu ama yetişemedi. Freni boşalan kamyon dükkanlardan birine çarparak durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, İznik ilçesi Elbeyli mahallesinde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse (60), kullandığı 16 H 3285 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bir süre sonra el freni boşalarak geriye doğru hareket etmeye başladı.
Kamyonetin arkasında seyir halinde araç ve vatandaşın olmaması olası bir faciayı önledi. O sırada kamyonun kaydığını gören sürücü koşsa da yetişemedi. Freni boşalan kamyon bir işyerine girerek durabildi. (HG-
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