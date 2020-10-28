Park ettiği kamyonun freni boşalınca peşinden böyle koştu



- Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca sürücü peşinden koştu ama yetişemedi. Freni boşalan kamyon dükkanlardan birine çarparak durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, İznik ilçesi Elbeyli mahallesinde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse (60), kullandığı 16 H 3285 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bir süre sonra el freni boşalarak geriye doğru hareket etmeye başladı.

Kamyonetin arkasında seyir halinde araç ve vatandaşın olmaması olası bir faciayı önledi. O sırada kamyonun kaydığını gören sürücü koşsa da yetişemedi. Freni boşalan kamyon bir işyerine girerek durabildi. (HG-



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