PARİS - Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında
PARİS - Sarkozy "yolsuzluk" ve "suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında - Mahkeme binasından detaylar - Sarkozy'nin gelişi - Avukatları bekleyişi - Güvenlik önlemi detaylarıPARİS (AA) - Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ve "suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla ertelenen yargılamasına yeniden başlandı.
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