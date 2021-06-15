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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı

Paraşüt telesiyej hattına dolandı, yamaç paraşütü pilotu ile yolcu asılı kaldı

Telesiyej hattına dolanan paraşütte asılı kalanlardan detay

( MUĞLA -TEKRAR) MUĞLA

Hastane Yamaç Paraşütü Teleferik 


- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, faaliyete geçen teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre; Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıkların ardından uçuş yaptı. Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt yeni faaliyete giren telesiyej hattına dolandı.Telesiyej hattına ikilinin dolandığını gören görevliler, pilot ve yolcusunu bulunduğu yerden kurtardı. Olayda yaralanan pilot ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.(MY-OD-
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