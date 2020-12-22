Pandemi ve yasaklar yılbaşı öncesi Eflani hindisine rağbeti azalttı

-Pazardan hindi görüntüleri

-Hindi satan köylülerden görüntü

-Hindilerden görüntü

-Nurullah Derya ile röp

-Hindilerden görüntü



( KARABÜK ) -- Korona Virüs Eflanili hindi yetiştiricilerini etkiledi KARABÜK



- Türkiye'nin kaliteli ve lezzetli hindilerinin yetiştirildiği Karabük'ün Eflani ilçesindeki hindilere yılbaşı öncesi rağbet azaldı. Demir ve Protein açısından zengin bir besin maddesi olan kolesterol hastalığına da iyi gelen hindilere Korona virüs salgını ve yasaklar nedeniyle yılbaşı öncesi rağbeti azalttı. İlçenin girişine yaptırılan hindi heykeli kentin simgesi olurken, yılbaşı öncesi pazara çıkan hindilerin canlı halede kilosu 35 TL’den, kesilmiş halede ise kilosu 50 liradan satışa sunuldu. Doğal ve organik olarak yetiştirilen hindilere dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını sonrası rağbet geçen yıllara oranla büyük düşüş yaşadı. Hindi yetiştiricisi Nurullah Derya, yılbaşı öncesi geçen yıla oranla pandemiden dolayı hindi satışlarının düştüğünü söyleyerek, “ Hindilerimiz tamamen doğala ve organik. Kendi yetiştirdiğimiz hindileri doğal beslenmenin yanında buğday ve arpa ile destekliyoruz. Her sene belli potansiyel müşterilerimiz var ama bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıllara oranla satışlarımız biraz durgun.” dedi.

Derya, bu yıl kesilmiş hindilerin kilosunu 50 TL’den, canlı olanları ise 35 TL’den sattıklarını kaydetti.

(YE-



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