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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pamukkale’de yeşil alanlar 1,5 milyon metrekareyi buldu

Pamukkale’de yeşil alanlar 1,5 milyon metrekareyi buldu

Parklardan görüntü

Lyon 

-Parklardan havadan drone görüntüsü
-Yeşil alan çalışmalarından görüntü
-Belediye personellerinin çalışmasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Pamukkale’de park sayısı 552’ye çıktı. 13 yeni park alanı oluşturulduğunu belirten Başkan Örki, “İlçemizdeki yeşil alanların toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekareyi buldu” dedi.
Korona virüs salgını sürecinde belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdüren Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda da çalışmalar yaptı. Var olan parklarda bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni park alanları bularak, buraları vatandaşların kullanabileceği hale getirdi. İlçe genelinde çeşitli mahallelerde 13 yeni park oluşturuldu. Bu parklarla birlikte ilçe genelindeki park sayısı 552’ye çıktı. İlçeyi her yönden yaşanabilir hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla istişareler halinde kalarak mahallelerimizin eksikliklerini tamamlamak adına birçok projeye imza atıyoruz. Bu projelerimizden biri de ilçemize yeni parklar kazandırmak ve mevcut parklarımızı revize etmek oldu. Normalleşmeyle birlikte, vatandaşlarımız kendilerini dışarıya atmak, hava almak isteyecekler, dedeler, nineler torunlarıyla buluşacaklar. Bizler de, vatandaşlarımız için ilçemize yepyeni 13 adet park kazandırdık. İlçemiz genelinde park sayımızı 552’ye çıkardık. İlçemizde 1 milyon 403 bin metrekare yeşil alanımız bulunuyor. Bununla birlikte mevcut olan parklarımızda yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Mevcut parklarımızdan 25’inde mahalle sakinlerimizin taleplerine göre yenileme, düzenleme çalışmaları yaptık” dedi.

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