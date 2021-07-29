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- Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

- Pakistan'da vatandaşlar Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

- Karaçi Fuar Merkezi'nde kurulan aşı merkezindeki kuyruğa ait görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Hastane Karantina Sayılar Yangın Orman Yangını 


- Pakistan'ın Karaçi kentinde korona virüs (Covid-19) aşısı olmak isteyen vatandaşlar, Karaçi Fuar Merkezi'nde kurulan Covid-19 aşı merkezinde yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu. Korona virüs (Covid-19) salgınında 4. dalga ile mücadele eden Pakistan'ın Karaçi kentinde vaka sayılarında yaşanan artış üzerine vatandaşlar, Covid-19 aşı merkezlerine hücum etti. Karaçi kentinde Covid-19'a karşı aşı olmak isteyen vatandaşlar, Karaçi Fuar Merkezi'nde kurulan Covid-19 aşı merkezine hücum ederek yüzlerce metrelik aşı kuyruğu oluşturdu. Vatandaşlar, Covid-19 aşı merkezinin önündeki kuyrukta son 5 saattir aşı sırası beklediklerini belirterek, binlerce kişinin Covid-19 aşı merkezine hücum ettiğini ve bunun uzun kuyruklar oluşmasına neden olduğunu ifade etti.
Covid-19 orman yangını gibi yayılıyor Karaçi'de Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle kentte hastanelerde yer kalmazken, oksijene olan talep giderek artıyor. Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Qaiser Sajjad, Karaçi'de 15 günlük bir karantina uygulanmasını önererek, Covid-19 PCR testi yaptırmamış vatandaşlarında dahil edilmesi halinde kentteki pozitiflik oranının yaklaşık yüzde 40'a ulaşabileceğini kaydetti.
Pakistan'da son 24 saatte 4 bin 198 yeni vaka tespit edildi Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 59 bin 707 Covid-19 testinde, 4 bin 497 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 20 bin 324’e yükseldiği kaydedildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 7,5 'e ulaştığını bildirdi. NCOC, son 24 saatte 76 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 209'a yükseldiğini belirtti.
NCOC, son 24 saatte bin 612 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 59 bin 761 olduğunu belirtti.

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