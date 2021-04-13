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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi - En az 40 polis yaralandı

- Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi - En az 40 polis yaralandı

yanan araç

Polis Protesto Bild Göz Yaşartıcı Gaz Sınır Dışı 

-protestolardan detaylar
-gözaltına alınan protestoculardan detay

( KARAÇİ ) - Pakistan'da sokaklar savaş alanına döndü: can kaybı 3'e yükseldi- En az 40 polis yaralandı KARAÇİ

- Pakistan'da Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Araçlar ateşe verilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı, en az 40 polis de yaralandı. Pakistan'da dün Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) üyeleri ve destekçilerinin Lahor kentinde Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan TLP Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde gerçekleştirdiği protestolar bugün de devam etti. TLP destekçileri, araçları ateşe vererek bazı yolları trafiğe kapatmaya çalıştı. Polis ise öfkeli protestoculara göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Sokaklar savaş alanına dönerken, çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.
Ayrıca en az 40 polisin de yaralandığı aktarıldı.
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