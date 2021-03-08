- Pakistan’da korona virüs salgını Kadınlar Günü kutlamasına engel olmadı



- Korona virüs salgını, Pakistan’da geniş katılımla Kadınlar Günü kutlanmasına engel olmadı. Pakistan’ın farklı kentlerinde halk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak için sokaklara döküldü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde kutlanırken, Pakistan’da korona virüs halkın kutlamasına engel olmadı. Pakistan'da Sind eyaletinin Karaçi ve ülkenin kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Lahor kentinde halk, yürüyüş ve gösteriler düzenledi.

Etkinliklere katılan halk, cinsiyet eşitliği, kadınların daha iyi çalışma koşullarını talep ederek, cinsel tacize ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı sloganlar attı. Etkinliklere katılan binlerce kadın ve erkek geleneksel müzikle dans etti.



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