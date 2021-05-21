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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Pakistan’da Filistin’e destek gösterisinde patlama: 7 ölü

- Pakistan’da Filistin’e destek gösterisinde patlama: 7 ölü

Olay yerinden görüntü

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Hastane 


- Pakistan’ın Çaman kentinde meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı. Pakistan’ın Çaman kentinde Filistinlilere destek için gerçekleştirilen gösteri sırasında patlama meydana geldi. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken 12 sivil de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
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