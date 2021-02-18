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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Pakistan'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 1 yaralı

- Pakistan'da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 1 yaralı

- Patlama sonrası bölgeden görüntüler

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

Polis Gesi 


- Pakistan'ın Kette kentinin batı kesiminde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 1 asker ise yaralandı. Pakistan'ın Kette kentinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Pakistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Kette'nin batı kesiminde yaşanan olayda Pakistan ordusunda görevli 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından olay yeri güvenlik şeridi ile çevrilirken bomba imha ekipleri, olay yerini temizledi. Yaşanan patlamanın Jabal-e-Noor bölgesinde yer alan Sınır Kolordu (FC) araçlarını hedef aldığını kaydeden polis, patlamayı şu ana kadar bir grubun veya örgütün ise üstlenmediğini ifade etti.

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