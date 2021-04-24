Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Pakistan’da avukatlardan Fransa karşıtı protesto

- Pakistan’da avukatlardan Fransa karşıtı protesto

Protestolardan detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Polis Protesto Sınır Dışı 


- Pakistan'ın Karaçi kentinde yüzlerce avukat sokaklara dökülerek, Fransa karşıtı gösteri düzenledi.
Pakistan’da Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor. Bu defa yüzlerce avukat, Karaçi kentinde sokaklara dökülerek, Fransa karşıtı gösteri düzenledi.
Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteride Macron’un fotoğrafları ateşe verilerek, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi için çağrıda bulunuldu. Pakistan’da geçtiğimiz günlerde Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan TLP Başkanı Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar patlak vermişti. TLP destekçileri araçları ateşe vermiş, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 polis de yaralanmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement