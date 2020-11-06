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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Pakdemirli: ''111 baraj ve 97 göletin hepsinin kontrollerini tamamladık. Bu alanda hiçbir hasarımız yok'' - İZMİR

Pakdemirli: ''111 baraj ve 97 göletin hepsinin kontrollerini tamamladık. Bu alanda hiçbir hasarımız yok'' - İZMİR

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevaplamasıPakdemirli:''111 baraj ve 97 göletin hepsinin kontrollerini tamamladık . Bu alanda hiçbir hasarımız yok''İZMİR - (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Demirli Trol 

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