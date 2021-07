Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü... Şehit babası İHA’ya konuştu: “Evlatsız yaşanıyor, vatansız yaşanmıyor”

-Yiğit'in çapa yapması

( KAYSERİ - ÖZEL - TEKRAR)- 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit:- “Evlatsız yaşanıyor, vatansız yaşanmıyor" KAYSERİ



- 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, 15 Temmuz’un 6. Yıldönümü öncesinde bahçede çapa yaparken İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulundu. Baba Yiğit, “Evlatsız yaşanıyor, vatansız yaşanmıyor” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, 15 Temmuz’un 6. Yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bünyan ilçesindeki bahçesinde çapa yapan Yiğit, 15 Temmuz’u her gün yaşadıklarını kaydetti.

Hain darbe girişimini unutmanın mümkün olmadığını kaydeden baba Yiğit, “Biz aslında 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz. 15 Temmuz’u unutmak mümkün değil. Unutmayacağız, unutturmayacağız da Tek gayemizde budur. Allah, inşallah bir daha böyle bir geceyi vatanımıza ve milletimize yaşatmaz. 15 Temmuz bir Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi kadar önemli bir kalkışmaydı. Birileri itibarsızlaştırmak için ‘kontrollü darbe’ dese de, bunların bizim için bir ehemmiyeti yok. O gece biz 251 şehit ile ok ucuz kurtulduk. Bu 251 şehitten biri de bizim evladımız. Allah, Uhud’dan bugüne kadar bu aziz vatan toprakları için canını seve seve feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu vatan toprakları bugüne kadar milyonlarca şehit vermiş. Bunlardan biri de bizim evladımız” ifadelerini kullandı. “Evlat acısı yüreğimizde bambaşka” diyen Yiğit, “Bu aziz vatan topraklarının kurtuluşuna küçücükte olsa bir katkısı olmuşsa kendimizi mutlu addediyoruz. Evlatsız yaşanıyor, vatansız yaşanmıyor. İşte burada bahçede uğraşıyorum. Birileri patates, domates diyerek ekonomik darbe yapma peşinde. Burada bir sürü sebze ektim. Vallahi bunların hiçbirini yemeden yaşarız. Gidip dağlardan ot toplarız ve hayatımızı idame ettiririz. İki taşın arasında buğday ekeriz, dövüp un yaparız. Taşı da ısıtıp üzerinde ekmek yaparak hayatımızı idame ettiririz. O dağ var ise o otu toplar yeriz. O dağın adı da vatandır” şeklinde konuştu.

