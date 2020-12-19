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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü

- Oynadıkları TNT Patladı: 3 Kişi Öldü

Olaydan sonraki anlar

Hastane Şili 

-Olay yerini temizleyen insanlar
-Kaynak: İHA

( TAİZ ) - Oynadıkları TNT patladı: 3 kişi öldü TAİZ

- Yemen'in Taiz kentinde 3 kişi, patlayıcı cihazın içinden çıkarmaya çalıştıkları patlayıcı maddenin (TNT) patlaması sonucu hayatını kaybetti. Yemen’in güneyindeki Taiz kentinde akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan 3 kişi, cihazın içindeki patlayıcı maddeyi (TNT) çıkarmaya çalışırken patlayıcı bir anda infilak etti. TNT’nin patlaması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3. kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları olayı, “Üç kişilik gruptan biri, cihaza çekiçle vurarak içindeki TNT’yi çıkarmaya çalışıyordu. Diğer ikisi ise onu izliyordu. Cihazın içindeki patlayıcı aniden patladı” ifadeleri ile aktardı.
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