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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otoyolda hurda yüklü TIR'ın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Otoyolda hurda yüklü TIR'ın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Kurtarma çalışmaları

Yarış Cenaze Su Kanalı Direksiyon 

-Ailenin sinir krizi geçirişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada TIR sürücüsü devrilen dorsenin altında kalarak feci şekilde can verdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden hurda yüklü TIR otoyolun kenarında bulunan su kanalına düşerek yan yattı. Kaza esnasında TIR'ın çekici kabininden fırlayan sürücü devrilen dorsenin altında kalarak can verdi. İtfaiye ekipleri zamana karşı yarıştı Kuzey Marmara Otoyolu, Riva Kavşağı mevkii, Ankara istikametinde saat 00.00'de meydana gelen kazada Mevlüt Ç.(33) yönetimindeki hurda yüklü 06 KM 514 plakalı TIR henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıktı. Kaza esnasında sürücü kabininden fırlayan Mevlüt Ç. dorsenin altında kaldı. Otoyoldaki sürücülerin ihbarı üzerine kaza noktasına sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi TIR altında kalan sürücüyü kurtarmak için zamana karşı yarış verdi. Kırk dakikalık bir uğraşla vinç yardımıyla kaldırılan TIR'ın altından çıkartılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR altında kalan başka birisi için ekipler titizlikle çalıştı TIR altında kalan sürücünün kurtarılmasının ardından itfaiye ekipleri uzun süre yan yatan aracın altında başka bir canlı aradı. Yapılan incelemelerin ardından kaza esnasında tek olduğu anlaşılan talihsiz sürücünün cansız bedenini gören yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze morga kaldırıldı.
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