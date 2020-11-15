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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - MUĞLA

Otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - MUĞLA

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Muğla 'da otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde otomobilin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta dedektör köpekle arama yaptı.Köpeğin tepki vermesi üzerine yangın söndürme tüpünün altına özel aparatla gizlenmiş 28 parça halinde 600 gram reçine esrar ele geçirildi.Operasyonda I.H. "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.Otomobildeki kadın hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu Söndürme Tüpü Uyuşturucu Madde Akalan Dedektör Köpek 

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