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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobilin motor kaputuna bu kez kedi değil tilki girdi

Otomobilin motor kaputuna bu kez kedi değil tilki girdi

tilkinin motor kaputundan çıkarılışı ve uzaklaşması

( BARTIN ) BARTIN

Bild Irak 


- Bartın’da bir otomobilin motor kaputuna giren tilki itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. İlginç olay Bartın’ın Kozcağız beldesinde yaşandı. Bartın Kozcağız karayolunda seyir halinde olan otomobil bu sırada yoldan geçen tilkiyi fark ederek durdu. Tilki otomobilin durduğu sırada motor kaputuna girdi. Gözden kaybolan tilkinin motor kaputuna girdiğini fark etmeyen sürücü bir süre daha yola devam etti. Kozcağız beldesine geldiğinde motor kaputundan sesler geldiğini fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu motor kaputundan çıkarılan tilki serbest bırakılınca hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. (BB-
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