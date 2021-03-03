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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın ilk tedavisini yoldan geçerken gördüğü oğlu yaptı

Otomobilin çarptığı yaşlı adamın ilk tedavisini yoldan geçerken gördüğü oğlu yaptı

Yaralı adamın yerde yattığı ve oğlu ile otomobil sürücüsünün müdahalesi

İlk Müdahale Polis Tahkikat Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin yaşlı adamı sedyeye koyup ambulansa bindirmesi
-Kaza yapan otomobil ve sürücüsü detay
-Kaza yapan otomobil ve çevreden detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Yoldan geçen oğlu yerde yatanın babası olduğunu görünce şoka uğrarken yine ilk müdahaleyi o yaptı. Kaza, saat 10.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşimişcan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki tarafında da alt geçit bulunan yolun karşısına ana yoldan geçmek isteyen 85 yaşındaki Göner S.'ye, M.Ö. idaresindeki 26 E7196 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinden motoruyla geçmekte olan oğlu ve otomobil sürücüsü yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucunda kolu kırılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-
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