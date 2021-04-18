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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı, yaşanan kaza kameraya yansıdı

Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı, yaşanan kaza kameraya yansıdı

güvenlik kamerası olay anı

( İZMİR ) İZMİR

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Motosiklet Sürücüsü 


- İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Tire - Torbalı karayolunda Yeniçiftlik Köyü yakınlarında meydana geldi. Tire istikametinden Torbalı istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Halil Akyol (65), yolun solunda bulunan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Bu esnada arkasından aynı yönde seyir halinde olan 35 AUR 653 plakalı özel otomobil, Akyol’un kullandığı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte yola savrulan talihsiz adam ciddi şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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