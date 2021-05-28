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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

Otomobilin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti... Kaza anı kamerada

Kaza anı (güvenlik kamerası)

Çarpma Anı İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-Kazada ölen kardeşlerin fotoğrafları
-Kaza yapan araç fotoğrafı

( HATAY )- Eren ve Yaren kardeşlere otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi HATAY

- Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Madenköy Kavşağı'nda Mahmut Doğan'ın kullandığı 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İskenderun Devlet Hastansinde tedavi altına alınan Eren Altun'da gece 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. AK Parti Arsuz Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (AHS-
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