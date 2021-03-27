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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce öteye böyle fırladı

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce öteye böyle fırladı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Taksi Durağı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Otomobilin kadına çarpma anı
-Vatandaşların olay yerine koşarak gitmesi
-Kaza yeri
-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralı kadının ambulans ile hastaneye götürülmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kadının çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 16.30 sularında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Ö.’ye (61), İdris Nebi Z. idaresindeki 67 ABE 616 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Özen, çarpmanın şiddetiyle yere düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yolda bir süre acılar içerisinde bekleyen yaralı Hanife Ö., sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahale yapıldı. Sedye ile ambulansa alınan Hanife Ö. ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı güvenlik kamerasındaKadına otomobilin çarpma anı, taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan kadın, otomobilin kendisine çarpması sonrası metrelerce fırladığı görülüyor.
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