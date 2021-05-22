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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

Cenaze namazından görüntüler

İlk Müdahale Öğretmen Cenaze Namazı Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-Tabutun cenaze aracına konması
-Öğretmenin fotoğrafı

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sultanhanı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Göker (45) ile oğlu yürüyüşe çıktı. Yol kenarında yürüyen ikiliye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada Mustafa Göker ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Göker''in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Göker, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet'te toprağa verildi.
Cenaze namazına, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, merhumun meslektaşları ve yakınları katıldı.

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