Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin altına giren motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Otomobilin altına giren motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı

kaza yeri

Hastane Sağlık Ekibi Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-yerde yatan yaralı
-motosikletin otomobilin altından çıkartılması
-ambulansın gelmesi
-yarılayı müdahale edilip ambulansa alınması
-kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

( ANTALYA )- Çapmanın etkisiyle sürücü savrulurken motosiklet otomobil altında sürüklendi ANTALYA

- Antalya'da otomobilin altına giren sürücü ölümden döndü. Motosiklet otomobil altında sürüklenirken çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden gelip 4027 sokağa dönmekte olan İlyas Satıcı’nın kullandığı 07 FOS 70 plakalı otomobil, Belediye istikametinden Zeynel Şenol köprüsü istikametine gitmekte olan Fatih Mücahit Akbay’ın kullandığı 07 MUM 88 plakalı motosiklete kavşakta çarptı. İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada motosiklet otomobilin altında kalırken, çarpmanın şiddetiyle savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü şans eseri ölümden döndü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı