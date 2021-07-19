Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
- Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

- Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

( GİRESUN ) GİRESUN

Trafik Kazası Bild Kamera Güvenlik Kamerası 


- Giresun’da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde 14 Temmuz günü Sedai Topçu yönetimindeki 28 AAH 100 plakalı çekici ile Celal Erol idaresindeki 52 EC 272 plakalı otomobil Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tünelinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hatice Kestane (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Celal Erol (48) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yeter Kuşluhan (42), Medine Kestane, Kerem Kuşluhan (19) ve çekicinin sürücüsü Sedai Topçu (47) yaralandı. Yaşanan trafik kazası güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde seyir halinde tünele giren otomobil daha sonra hızı azaltıp durunca arkasından gelen çekicinin otomobile çarptığı görüldü.
(RÖ-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı