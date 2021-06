Yakın Plan Hakkında

Geç saatlere kadar, büyük emekler sarf edilerek çekilen dizilerin kamera arkası görüntüleri, setlerin günlük çalışma tempoları, oyuncular, yapımcılar ve senaristlerle çok özel röportajlar Yakın Plan ile evlerinize geliyor… Başarılı ve güzel sunucu Esra Balamir ile bu eğlenceli ve keyifli serüveni sakın kaçırmayın! Yakın Plan, her Cumartesi saat 23:00'de Beyaz TV’de…...

-Ambulans ve otomobil detayları-Evlerinin önünden kazayı izleyenler-Yol kenarında kazada izleme detayları( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ- Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazası sonrası, kaza yerinden toplanan vatandaşlar yaşanan olayı an be an takip etti. Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABZ 018 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki demir korkuluklara çaparak durdu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza sonrası sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimi vatandaş evinden çıkarak, kimisi de aracından inerek yaşananları film gibi seyretti. Yaşanan tüm bu olanlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, kazada zarar gören otomobil çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayı izleyen vatandaşlar ise polisin ikazı ile evlerine dağıldı. (HLL-