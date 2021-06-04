-Kanala merdiven uzatılması

-Vatandaşların yardımları

-Köprü altında mahsur kalan kişi ipler çekilmesi

-Otomobilin kanaldan vinçle çıkarılması



( MERSİN ) - Otomobil kanala düştü: 3 yaralı- Kanaldaki yaralılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza gece 01.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde sürücü M.K. (56) idaresindeki 33 AFL 131 plakalı otomobil, M.Y. (39) yönetimindeki hafif ticari araç köprü üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil DSİ’ye ait sulama kanalına düşerek köprü altında sıkıştı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da kurtarma çalışmalarına katıldığı kazada köprü altına sıkışan araçta bulunan sürücü, araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. (29) ve H.Ç.(62) itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan M.Y. (29) ve yabancı uyruklu T.A. (27), A.A.(19), L.A.(16) ve D.A.(14) kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. Kanalın içindeki araç ise sabaha doğru çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

