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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı... Metrelerce havalanan sürücü yere çakıldı

Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı... Metrelerce havalanan sürücü yere çakıldı

kaza anı

İlk Müdahale Tahkikat Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-ambulans de4tay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası metrelerce havalanan motosiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak Ö. idaresindeki motosiklet, bir işyerine dönmek isteyen Barış G. idaresindeki 16 Y 6353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet park halindeki bir otomobile vurarak durabilirken, sürücü ise arabanın yanından fırlayarak yere düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (SA-MŞ)
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