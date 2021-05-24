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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

-Kazadan detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Polis Ekipleri 

--Olay yerinden detay
--Yaralılardan detay

( SİVAS ) -- Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Karayün yolu Paşabahçe girişinde meydana geldi. O.A. idaresinde ki 58 ACM 623 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile C.F. idaresindeki 08 AAG 44 plakalı Volvo marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 08 AAG 44 plakalı otomobil metrelerce sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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