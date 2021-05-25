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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yerdeki yaralılar

-Yapılan müdahale
-Ambulansa alınma

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Yenişehir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kimin kullandığı henüz öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada Enes Çiftçi ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Çifti, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-SD-HA-Y)
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