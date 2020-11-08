Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobil bariyere çarptı, araç içindeki yolcu yan yola fırladı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı, araç içindeki yolcu yan yola fırladı: 1 ölü, 2 yaralı

kaza yapan araçtan görüntü

Hastane Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Direksiyon 

-kaza yerinden görüntü
-ceset yerdeyken görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-cesedin kaldırılması
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 23 yaşındaki genç otomobilden fırlayarak hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 02.15 sıralarında Büyükçekmece D-100 Mimar Sinan Mimar Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyir halinde olan T.S, idaresindeki 10 AS 828 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. ‘Çarpmanın etkisiyle araçtan yan yola fırladı’ Çarpmanın etkisiyle Sürücü T.S, ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, sağ arka koltukta oturan 23 yaşındaki Anıl Sarı, camdan yan yola fırladı. Camdan fırlayan Sarı, vücudunun parçalanması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü sağladı. Polis daha sonra olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından vücudun parçalanan yerleri tabuta konularak Adli Tıp Morguna kaldırıldı. İncelemenin ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarından sonra yol tamamen açıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı