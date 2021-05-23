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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
OSMANİYE - Yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandı

OSMANİYE - Yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandı

- Polislerin durdurduğu minibüs - Minibüsün içindeki göçmenler - Göçmenlerin emniyete götürülmesi - Polislerin göçmenlere kahvaltı yaptırması - Göçmenlerin il göç idaresine götürülmesi - Minibüs şoförlerinin adliyeye sevk edilmesi Osmaniye 'de yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 74 yabancı uyruklu yakalandı, 2 minibüs şoförü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.K. ve M.E.K. idaresindeki 2 minibüsü durdurdu.Ekipler, 14'er kişilik 2 minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giren, aralarında bebeklerinde olduğu 68 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Minibüs şoförleri M.K. ve M.E.K. gözaltına alındı.Şoförlere ayrıca belgesiz yabancı uyruklu taşıdıkları gerekçesiyle toplam 139 bin 934 lira ceza verildi.

Minibüs Şoförü Bebek Kaçak Akalan Şili 

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