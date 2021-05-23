OSMANİYE - Yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandı
- Polislerin durdurduğu minibüs - Minibüsün içindeki göçmenler - Göçmenlerin emniyete götürülmesi - Polislerin göçmenlere kahvaltı yaptırması - Göçmenlerin il göç idaresine götürülmesi - Minibüs şoförlerinin adliyeye sevk edilmesi Osmaniye 'de yurda yasa dışı yollarla giren 74 yabancı uyruklu yakalandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 74 yabancı uyruklu yakalandı, 2 minibüs şoförü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine M.K. ve M.E.K. idaresindeki 2 minibüsü durdurdu.Ekipler, 14'er kişilik 2 minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giren, aralarında bebeklerinde olduğu 68 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Minibüs şoförleri M.K. ve M.E.K. gözaltına alındı.Şoförlere ayrıca belgesiz yabancı uyruklu taşıdıkları gerekçesiyle toplam 139 bin 934 lira ceza verildi.
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