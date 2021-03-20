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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE - Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

- Marketten hırsızlık anı (güvenlik kamerası) - Zanlının markete girmesi (güvenlik kamerası) - Zanlının marketteki dolaptan elindeki poşete gıda maddeleri koyması (güvenlik kamerası) - Zanlının raftaki gıda ürününü poşetine koyarak marketten çıkması (güvenlik kamerası) Osmaniye 'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, marketten hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'ndeki bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının S.T. olduğunu belirledi.Ekiplerin operasyonuyla yakalanan S.T, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlının markete girmesi ve elindeki poşete çeşitli ürünler koyup iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık Zanlısı Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

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