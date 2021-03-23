OSMANİYE - Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
- Güvenlik kamerası görüntüsü - Şüphelinin kamyondan akü hırsızlığı anı Osmaniye 'de kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, bir kamyondan akü çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde araçlardan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarından tespit ettiği M.T'yi yakaladı.Kayıtlarda, şüphelinin, kamyonun yan tarafındaki aküyü alıp uzaklaşması yer alıyor.
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