Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE - Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE - Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Şüphelinin kamyondan akü hırsızlığı anı Osmaniye 'de kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, bir kamyondan akü çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde araçlardan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarından tespit ettiği M.T'yi yakaladı.Kayıtlarda, şüphelinin, kamyonun yan tarafındaki aküyü alıp uzaklaşması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement