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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
OSMANİYE - İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi

OSMANİYE - İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi

- Tosyalı Camisi'nde cuma namazı - Camiye gelen vatandaşlar - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın camiye gelişi - Kur'an - ı Keri okunması - Dua edilmesiAdana ve Osmaniye 'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildiADANA - Adana ve Osmaniye 'deki camilerde, cuma namazı sonrasında İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Zulüm Cezasız Kalmaz" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.Adana'da vatandaşlar da cuma namazı için yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak kentteki camilerde namaz kıldı.Başta Sabancı Merkez Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde cuma namazı öncesiİsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okundu. Osmaniye 'de de Tosyalı Camisi'nde İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.

Koronavirüs Cuma Namazı İsrail Saldırı 

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