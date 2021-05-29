Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - İki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

OSMANİYE - İki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

- Yanan evin görüntüsü Osmaniye 'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştuOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de iki aile arasında çıkan tartışmada, taraflardan birinin evi ateşe verildi.
Mimar Sinan Mahallesi 8506 sokakta aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerinin evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.Mahalleye gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken, yanan evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement