Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

OSMANİYE - Güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

- Hırsızlık şüphelisinin emniyetten çıkarılması Osmaniye 'de güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de iki iş yerinden 100 paket sigara çalan şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki marketten 100 paket sigara çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisi A.Y'yi (22) gözaltına aldı.A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık Zanlısı Akalan Güvenlik Kamerası Sigara Hırsız 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı