OSMANİYE - Güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
- Hırsızlık şüphelisinin emniyetten çıkarılması Osmaniye 'de güvenlik kamerası kaydından teşhis edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de iki iş yerinden 100 paket sigara çalan şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki marketten 100 paket sigara çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisi A.Y'yi (22) gözaltına aldı.A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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