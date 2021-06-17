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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

OSMANİYE - Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

- Evde yapılan arama ve bulunan uyuşturucu - Ele geçirilen Hint kenevirleri Osmaniye 'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde S.K'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, evde 5 kilogram esrar ile bahçeye ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.Gözaltına alınan S.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Yazılı Açıklama 

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