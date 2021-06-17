OSMANİYE - Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
- Evde yapılan arama ve bulunan uyuşturucu - Ele geçirilen Hint kenevirleri Osmaniye 'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde S.K'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Ekipler, evde 5 kilogram esrar ile bahçeye ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.Gözaltına alınan S.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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