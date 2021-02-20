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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi

OSMANİYE - Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi

- Operasyon hazırlığındaki polis ekibi - Kumar oynayanlar - Polisin cezai işlem uygulamasıEvde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunbanı Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bildiği üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, evde Kovid - 19 tedbirlerinin ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uyguladı.Ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Polis Koronavirüs Bild Akalan 

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