Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

- Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Mahmuriye mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Mahmuriye mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 79 AAF 271 plakalı otomobil, Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından aynı istikamette seyreden 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı. Takla atan otomobil 100 metre sürüklendi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirirken 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin durumlarının ağır olduğu bildirildi. (MÇ-Y)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım