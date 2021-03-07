OSMANİYE - 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sokak kısıtlamasında da sürdü
OSMANİYE - "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye 'de Kovid - 19 denetimleri sokak kısıtlamasında da sürdü - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın denetime katılması - Vali Erdinç Yılmaz'ın açıklaması"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Osmaniye 'de Kovid - 19 denetimleri sokak kısıtlamasında da sürdüOSMANİYE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasına göre, "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye 'de alınan salgın tedbirleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da Vali Erdinç Yılmaz tarafından denetlendi.Vali Yılmaz, Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki denetimlere katıldı, iş yerlerini ziyaret etti ve esnafa uyarılarda bulundu.Trafiğe çıkan araçları da durduran Vali Yılmaz, sürücüleri de kurallar konusunda uyardı.Yılmaz, kontrollerin ardından gazetecilere, hafta sonları da denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
Osmaniye li vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymaya özen gösterdiğini belirten Yılmaz, " Osmaniye li hemşerilerime teşekkür ediyorum ama hafta içi de yoğunluğumuzu, hareketliliğimizi azaltmamız gerekiyor. Güzel günlere kavuşabilmemiz için bu mücadeleye herkesin destek olması lazım. Bütün Osmaniye li hemşerilerimden bu desteği bekliyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız." diye konuştu.
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