Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - 8 Suriyeliyi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

OSMANİYE - 8 Suriyeliyi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

- Durdurulan araçlardan Suriyelilerin indirilmesi - Suriyelilerin emniyete götürülüşü - Suriyelilerin İl Göç İdaresi'ne götürülüşü - Zanlıların emniyetten adliyeye çıkarılışı Osmaniye 'de 8 Suriyeliyi alıkoydukları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yurda yasa dışı yollardan soktukları 8 Suriyeliyi alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, yol uygulamasında iki hafif ticari araç durduruldu.Araçlardaki 8 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.Emniyete götürülen Suriyeliler, ifadelerinde uzun süredir alıkonulduklarını, cep telefonu ve paralarının gasbedildiğini, serbest kalmaları karşılığında kendilerinden 1200'er dolar istendiğini öne sürdü.Soruşturmayı genişleten ekipler, araç şoförleri A.Ş. ve M.R. ile iki Suriyeliyi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriyeli 2 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Suriyeliler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adli Kontrol Akalan Ticari Araç Yazılı Açıklama Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement